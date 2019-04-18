Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск поднялся на 7 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,91 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 19 тыс. сделок на сумму порядка 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,15—63,86 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 составил 71,88 рубля, опустившись на 22 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 9,8 тыс. сделок примерно на 613,8 млн евро по курсам от 71,83 до 72,47 рубля за евро.

«Доллар США к вечеру продолжает балансировать около 64,05 рубля, есть шансы, что американская валюта провалится до 63,5 рубля примерно, но вряд ли сейчас и сразу. Евро по чуть-чуть сползает вниз и все ближе к пробою 72 рублей. Завтра валютный сектор и рынок в целом будут предоставлены сами себе, так как Запад будет отдыхать по случаю Страстной пятницы, поэтому «боковик» будет везде», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.