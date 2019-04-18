Минфин России подготовил предложение по созданию инфраструктуры, позволяющей российским банкам выйти в Крым с услугой по выдаче ипотеки. Об этом на Ялтинском международном экономическом форуме сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Мы уже готовим и уже написали соответствующее предложение в правительство, готовим инфраструктуру для дистанционного выхода в Крым для тех, кто выдает ипотеку. В частности, мы ожидаем, что дистанционно будет работать «ДОМ.РФ», — сказал он.

Моисеев уточнил, что дистанционный выход в Крым можно будет обеспечить при помощи механизма электронной закладной.

На данный момент крупнейшим банком, который работает в Крыму, является РНКБ. Это системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием. В регионе установлено более 800 банкоматов, свыше 14 тыс. платежных терминалов и более 800 терминалов.