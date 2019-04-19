Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что, несмотря на сокращение сомнительных финансовых операций, теневой оборот наличных все равно присутствует и рынок меняется: теневая продажа наличных из банковского сектора начинает смещаться в другие секторы, в частности в торговый, сообщают «Ведомости» .

При этом в феврале Росфинмониторинг разослал банкам и другим подотчетным типологии теневого обналичивания, все, кроме одной, касающиеся работы торговых предприятий, которые носят информационный и рекомендательный характер, говорит представитель Росфинмониторинга: описанные в них схемы должны помогать банкам и другим участникам рынка лучше выявлять сомнительные операции, чтобы препятствовать их проведению.

Как пишет Росфинмониторинг в справке об актуальных типологиях и признаках сомнительных операций от ноября 2018 года, в обналичивании, кроме автосалонов, развлекательных центров, аптек, участвуют федеральные и региональные розничные сети, и систематически в пользу этих предприятий организации, зарегистрированные в Москве, перечисляют средства под видом займов, но информация об их возврате отсутствует.

ЦБ назвал сферы экономики с наибольшим спросом на теневые финуслуги в 2018 году В Росфинмониторинге ранее также констатировали, что строительный сектор остается основным потребителем теневых финансовых услуг.

Также существуют теневые схемы выплаты зарплат без уплаты НДФЛ и других обязательных платежей в бюджет, веерного обналичивания в компаниях, с помощью банковских векселей, незаконного обналичивания материнского капитала.

Обналичивание часто используется в схемах отмывания доходов, также оно обеспечивает работу теневой экономики, а значительная доля наличных в экономике обусловлена в том числе экономической моделью и особенностями страны, анонимность расчетов и возможность оплачивать ими крупные покупки делают наличные популярными при совершении преступлений и усложняют процесс расследования, пишет Росфинмониторинг в отчете о национальной оценке рисков легализации преступных доходов.