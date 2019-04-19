Решение о введении налога для самозанятых на всей территории России с 1 января 2020 года еще не принято. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов в пятницу в ходе совещания в Тюмени.



Как отметил первый вице-премьер, эксперимент по введению специального налога на профессиональный доход, который проходит в четырех регионах РФ с 1 января этого года, показал, что для дальнейшего функционирования этого налогового режима необходимо внести изменения в действующее законодательство.

«Мы договорились таким образом, что мы эти вопросы все готовим, осенью в парламенте внесем изменения в законодательство... Пока еще решения нет, будем ли мы это распространять на всей территории (право вводить у себя налог на профессиональный доход) или расширим просто список субъектов Российской Федерации», — указал Силуанов.

«То что этот вид деятельности надо расширять — это однозначно, — отметил министр. — Здесь нет какого-то фискального эффекта. Скорее всего, это даже социальный проект, потому что мы в первую очередь надеемся на легализацию тех предпринимателей, которые находятся в «серой» зоне».

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Граждане России, осуществляющие профессиональную деятельность без привлечения наемных работников, могут получить статус налогоплательщика и отчислять от 4% до 6% от суммы своего дохода через мобильное приложение «Мой налог».



По данным Минэкономразвития РФ на начало апреля, число граждан, получивших статус самозанятых в России с 1 января текущего года, достигло 60 тыс. человек.

