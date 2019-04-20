Новые требования антиотмывочного законодательства к бухгалтерам о блокировке средств подозрительных клиентов распространились и на аудиторские организации, следует из письма Минфина, датированного 10 апреля.

Сообщать о подозрительных клиентах в Росфинмониторинг аудиторы, как и бухгалтеры, нотариусы и юристы, были обязаны и ранее. Законодательно это требование закрепили в прошлом году. Такое уведомление не считается нарушением аудиторской тайны.

В России действуют свыше 4 тыс. аудиторских организаций и 19,5 тыс. индивидуальных аудиторов. РБК направил запрос в пресс-службу Росфинмониторинга.

В статистике Росфинмониторинга (есть у РБК), в декабре предоставленной Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), нет данных о количестве сообщений об отмывании средств от аудиторов. При этом в рамках обязательного контроля от юристов поступило 69 сигналов за пять лет, с 2013 по 2017 год, от адвокатов — всего восемь сигналов, все в 2015 году, от ломбардов — свыше 277 тыс. Кредитные организации передали 61,3 млн сообщений о подозрении в отмывании средств за пять лет. Треть, или 21,4 млн сигналов, поступили в 2017 году.

Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта. В это время в России проходила масштабная проверка FATF. Итоги оценки антиотмывочной системы станут известны в октябре.