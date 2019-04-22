Соискатели с Чукотки рассчитывают в среднем на 50 тыс. рублей, из Магаданской области и Москвы — примерно на 46,9 тыс. и 45,36 тыс. рублей

У соискателей из Чукотского автономного округа, Магаданской области и Москвы наблюдаются ожидания самого высокого заработка в резюме из базы «Работа в России». Наименьшие ожидания зафиксированы в Чувашии, Туве и Крыму. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

«По данным за март этого года, средний ожидаемый уровень дохода в этих регионах (Чукотском автономном округе и Магаданской области) составил порядка 50 тыс. рублей. Средний размер заработной платы, за которую готовы трудиться соискатели в Москве, составил 45 тыс. рублей. Примерно на такой же уровень дохода в месяц рассчитывают соискатели Ненецкого автономного округа и Сахалинской области», — говорится в сообщении.

Соискатели с Чукотки рассчитывают в среднем на 50 тыс. рублей, из Магаданской области и Москвы — примерно на 46,9 тыс. и 45,36 тыс. рублей соответственно. При этом в Чувашии претендуют на 17,83 тыс. рублей, в Туве — на 20,37 тыс., а в Крыму — на 20,63 тыс. Схожая ситуация наблюдается в Псковской области и Хакасии, где ожидаемая зарплата составляет в среднем менее 21 тыс. рублей.

Как отметил замглавы Роструда Денис Васильев, в некоторых регионах из-за недостатка квалифицированных кадров работодатели намерены предложить заработную плату намного выше ожидаемой. «Работодатели Якутии готовы предложить заработную плату в среднем на 70% выше, чем ожидаемый уровень оплаты труда соискателей региона. Средний уровень заработной платы, предлагаемый местными работодателями, составляет порядка 70 тысяч рублей. Данный факт объясняется нехваткой высококвалифицированных работников на рынке труда региона, в частности машинистов, инженеров, технологов на предприятия добывающей промышленности», — сказал Васильев, чьи слова привели в пресс-службе Роструда.

Ранее, 18 апреля, Росстат опубликовал данные, согласно которым отмечается рост среднемесячной начисленной заработной платы в марте 2019 года до 45 тыс. рублей. Реальные располагаемые доходы населения в I квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В номинальном выражении денежные доходы в среднем на душу населения по сравнению с I кварталом 2018 года выросли на 3,2%, составив 29 920 рублей.