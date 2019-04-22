Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

«Реальные располагаемые доходы населения в 2019 году выйдут в положительную область с ростом на 1% г/г и продолжат расти на протяжении всего прогнозного периода», — говорится в документе.

Согласно прогнозу, росту реальных доходов граждан, а также снижению уровня бедности будет способствовать индексация социальных выплат, ежегодное установление МРОТ на уровне величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года, развитие форм предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам в целях поддержки их потребительского спроса, а также целевая поддержка отдельных категорий граждан, в частности семей с детьми.

В среднем за 2019—2022 годы рост показателя составит 1,8%, а за 2019—2024 годы — 2%, полагают в ведомстве. В базовом варианте прогноза в целом за 2019—2022 годы показатель увеличится на 7,2%, за 2019—2024 годы — на 12,3%.

С учетом применяемых мер доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума снизится с 12% в 2019 году до 9,3% к 2022-м и до 6,6% к 2024-м.

Динамика доходов соответствующе отразится на потребительском спросе. После замедления роста розничного товарооборота до 1,6% в 2019 году, связанного с адаптацией населения к повышению налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года и замедлением роста заработных плат и потребительского кредитования, в 2022—2024 годах вслед за ускорением роста доходов платежеспособный спрос будет также нарастать.

В результате рост оборота розничной торговли будет постепенно ускоряться до 2,6% в 2022 году, до 2,8% — в 2024-м. В целом за 2019—2022 годы оборот розничной торговли вырастет на 9,1%, за 2019—2024 годы — на 15,2%.