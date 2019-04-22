Реальная заработная плата в ближайшие годы будет расти и к 2024 году рост показателя достигнет почти на 15%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

«В 2019—2024 годах в условиях достаточно равномерного роста экономики и стабильной инфляции реальная заработная плата будет расти двухпроцентными темпами, в целом за 2019—2022 годы в условиях базового варианта показатель увеличится на 8,7%, за 2019—2024 годы — на 14,6%», — говорится в документе.

Факторами роста реальной заработной платы Минэкономразвития называет ежегодную индексацию бюджетникам на уровень прогнозируемой инфляции (в районе 4% ежегодно), повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в соответствии с увеличением прожиточного минимума, а также рост производительности труда в экономике.



«Указанные тенденции будут способствовать положительной динамике заработной платы во внебюджетном секторе, где рост производительности труда является одним из определяющих факторов роста показателя», — говорится в документе.



Ранее «Известия» подсчитали, что средняя номинальная зарплата в России в 2024 году превысит 63 тыс. рублей. К уровню 2018 года, по подсчетам издания, она вырастет на 46% (в прошлом году показатель был на уровне 43,4 тыс. рублей).