По сравнению с результатами работы за 2017 год сумма нарушений оказалась в прошлом году в 2,4 раза меньше

Счетная палата выявила нарушения при проверке бюджетов на общую сумму 772,7 млрд рублей за 2018 год. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, опубликованном по итогам отчета о деятельности за прошлый год.

Всего было обнаружено 9 235 нарушений.

«Всего в 2018 году Счетная палата провела 419 мероприятий, выявила 9 235 нарушений на общую сумму 772,7 млрд рублей… По материалам проверок возбуждено 40 уголовных дел, по 78 материалам проводятся оперативно-разыскные мероприятия», — говорится в сообщении.

Счетной палате удалось вернуть в бюджетную систему России из Союзного государства 7,5 млрд рублей. Также в результате принятых по материалам Счетной палаты мер прокурорского реагирования государству было возмещено 42 млн рублей причиненного ущерба.

По сравнению с результатами работы за 2017 год сумма нарушений оказалась в прошлом году в 2,4 раза меньше. При этом выросло их количество. Так, за 2017 год было обнаружено бюджетных нарушений на 1 трлн 856,6 млрд рублей — всего 6 455 случаев.

Наибольшую долю составляют нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц — на них пришлось 294,6 млрд рублей. Чуть меньше — 268,2 млрд — пришлось на нарушения при формировании и исполнении бюджетов. При этом такие случаи самые распространенные: было выявлено 3 784 нарушения. Остальные типы нарушений «стоили» менее 100 млрд рублей и касались ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, неэффективного использования федеральных ресурсов и других случаев.

В Счетной палате нашли способ увеличить ВВП России на 2—3% Налаживание системы госзакупок может дать резерв для экономического роста страны.

СП также оценила исполнение майских указов в 2018 году. Как отмечается в отчете, по итогам 2018 года не был достигнут ряд ключевых показателей. Увеличение объема инвестиций планировалось не менее чем до 25% ВВП к 2015 году и до 27% — к 2018 году. В соответствии с данными Росстата значение показателя в 2018 году составило 20,6% ВВП. Максимальное значение было достигнуто в 2017 году — 21,4% ВВП. Планировалось увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года. В 2018 году этот показатель должен был составить 25,61%, его фактическое значение — 21,3%. Отмечается также недостижение цели по превышению среднего уровня процентной ставки по рублевой ипотеке по отношению к инфляции. Планировалось, что оно должно составить не более 2,2 процентного пункта. На конец 2018 года значение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотеке в рублях (по данным ЦБ — 9,56%) по отношению к индексу потребительских цен (4,26% по данным Росстата) составило 5,3 п. п. В ведомстве, кроме того, указывают на недостигнутую цель по увеличению доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП России.

«Счетная палата будет более строго следить за выполнением национальных целей и национальных проектов. На базе независимого мониторинга будем оперативно и наглядно показывать, каких результатов удается достичь: текущее значение и отклонение от целевого на последнюю отчетную дату», — прокомментировал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Счетная палата проверит исполнение бюджета России за 2018 год Ведомство также проведет предварительный аудит формирования федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Была проведена оценка исполнения бюджета в прошлом году. Как отмечает Кудрин, эти показатели «поставили несколько как положительных, так и отрицательных рекордов».

Объем доходов федерального бюджета продемонстрировал самый высокий показатель за последние шесть лет и составил 19,5 трлн рублей, превысив прогнозируемый объем на 509,3 млрд рублей, или на 2,7%. В СП отмечают еще один рекорд: доля ненефтегазового дефицита по отношению к ВВП сократилась на 1,9 п. п. и составила 6% ВВП (6,3 трлн рублей). Последний раз ненефтегазовый дефицит менее 6% ВВП был отмечен в 2007 году (3,5%). Расходы федерального бюджета исполнены в объеме 16,7 трлн рублей, или 95,5%. Это самый низкий уровень исполнения расходов за последние десять лет.

На низком уровне — менее 90% — исполнены расходы по десяти госпрограммам, отмечается также самый низкий уровень исполнения расходов на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) за последние 15 лет на уровне 81,4%. На низком уровне были исполнены расходы по межбюджетным трансфертам.

Бюджет ПФР и бюджет ФСС России за 2018 год по сравнению с 2017 годом исполнен с положительной динамикой. Страховые взносы в бюджет ПФР поступили на 1,5% больше прогнозируемого объема, расходы бюджета ПФР уменьшились на 1,3%.