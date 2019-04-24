Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 7,75% на предстоящем заседании совета директоров 26 апреля, считают аналитики, опрошенные Банки.ру. Показатель остается неизменным с 17 декабря прошлого года. Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключала возможности снижения ставки в этом году, не назвав конкретные сроки. Собеседники Банки.ру убеждены, что в апреле подходящий момент еще не настал.

Замедление инфляции неустойчиво

Главный фактор в пользу снижения ставки — это достаточно быстрое замедление инфляции в апреле, отмечает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. На это обращают внимание и в Банке России.

Так, на прошлой неделе глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин указывал, что рост цен в апреле пока ниже мартовских показателей. По данным Росстата, в период с 9 по 15 апреля инфляция в России составила 0,1%, до этого недельная инфляция сохранялась на нулевом уровне две недели подряд. В марте рост цен достиг 5,3%, сообщал Росстат.

Пик инфляции можно считать пройденным, говорит главный аналитик компании «БКС Премьер» Антон Покатович. Он, однако, предполагает, что ЦБ может взять паузу в апреле, чтобы собрать больше данных о динамике цен в мае.

Мартовские данные об инфляции были существенно выше долгосрочного таргета ЦБ в 4%, указывает начальник отдела глобальных исследований компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев по опросам ФОМ составляют 9,1%. При этом показатель остается «незаякоренным» и, судя по исследованию ЦБ, чутко реагирует на такие немонетарные факторы, как цены на бензин, курс рубля, сезонное изменение цен на продукты, индексацию зарплат и пенсий», — поясняет аналитик. По его словам, причин для оперативного снижения ставки не просматривается.

В числе проинфляционных факторов остается ситуация на внутреннем рынке топлива, а также возможный рост госрасходов. «Внутренние цены на бензин заморожены до июля и являются важным фактором риска для динамики инфляции и для инфляционных ожиданий. Кроме того, в этом году начинается финансирование нацпроектов, пока они профинансированы на 6% от плана на 2019 год, но ускорение их финансирования может принести инфляционные риски», — констатирует Наталия Орлова.

Новый риск

Аналитики фиксируют, что внимание регулятора смещается в сторону новых угроз. Банк России начал пристальнее следить за рисками, которые формируются на рынке потребкредитования, говорит Антон Покатович. По его словам, прежде чем снижать ставку, ЦБ дождется охлаждения в этом сегменте.

Наталия Орлова из Альфа-Банка называет это первым аргументом против смягчения денежно-кредитной политики. «На фоне почти нулевого роста реальных зарплат в первом квартале 2019 года темп роста розничных кредитов ускорился до 23,6% год к году по итогам марта, а приток розничных депозитов продолжает замедляться. В такой ситуации ставка должна оставаться высокой, чтобы ограничить кредитные риски и стимулировать сбережения», — указывает она.

Высокие ставки способствуют замедлению спроса на кредиты, соглашается старший аналитик Центра экономических исследований Газпромбанка Кирилл Кононов. Он, однако, считает, что на динамику кредитования логичнее воздействовать с помощью регуляторных требований, а не ключевой ставки. «Высокая реальная ставка сделала рубль привлекательным для кэрри трейда. Ее снижение могло бы способствовать сглаживанию текущего укрепления курса», — замечает он.

Прочие факторы

Хотя представители Банка России обращали внимание на укрепление рубля и отсутствие жесткой санкционной риторики, нельзя сбрасывать эти факторы со счетов, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. «В зоне неопределенности находится ситуация в Аргентине и Турции, кризис в которых может спровоцировать распродажу по всему фронту ЕМ-активов. Сильный рост нефтяных котировок, несмотря на очевидные плюсы для России, может иметь негативные последствия через замедление мировой экономики», — перечисляет эксперт.

Если не сейчас, то когда?

Согласно последним прогнозам Банка России, смягчение денежно-кредитной политики возможно уже в течение 2019 года. Ранее срок сдвигался на первую половину 2020-го.

Большие объемы размещения ОФЗ говорят о том, что рынок ожидает снижения ключевой ставки уже во II квартале, отмечает Максим Тимошенко. «Вероятнее всего, на ближайшем заседании регулятор ограничится дальнейшим смягчением риторики по ДКП. В базовом сценарии мы считаем, что до конца 2019 года возможно один-два раунда снижения ключевой ставки до уровней 7,5—7,25% соответственно», — предполагает аналитик.

Тимур Нигматуллин из компании «Открытие Брокер» считает, что с точки зрения таргета по инфляции логично сохранять ключевую ставку неизменной на протяжении всего II квартала. Эксперт ожидает лишь одного раунда снижения на 0,25 п. п. в III квартале 2019-ого. Правда, рынок еще не заложил это изменение в цены.

«Интригой остается риторика ЦБ и реакция на нее биржевых инструментов — котировок среднесрочных ОФЗ с фиксированным купоном, курса рубля. Если в пресс-релизе регулятора будет смягчена риторика, рынок может переоценить стоимость активов», — говорит Нигматуллин.

Больше одного раунда снижения ставки в этом году ждать не стоит, уверен Антон Покатович. Главный ограничитель — возможные санкции. «Даже если санкционные риски не получат своей активизации в ближайшей перспективе, то их наличие в целом будет являться для ЦБ серьезным препятствием для более масштабного смягчения монетарных условий», — заключает аналитик.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru