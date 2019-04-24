Федеральная служба государственной статистики (Росстат) планирует внедрить новый международный метод измерения уровня бедности. Расчеты индексов немонетарной бедности ведомство готово публиковать уже с 2020 года. Об этом рассказала начальник управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Росстата Елена Фролова в ходе заседания научно-методологического совета Росстата, сообщает РБК .

В настоящее время Росстат проводит первые экспериментальные расчеты индексов немонетарной бедности, отметила она. Данные в следующем году предполагается представить как в целом по стране, так и в региональном разрезе.

Основным методом измерения бедности, по Росстату, является абсолютный подход, который оценивает бедность как долю населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. Согласно майскому указу президента, правительство должно добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году, то есть до 6,6% от всего населения. Для оценки выполнения цели будет использоваться именно методика измерения абсолютной бедности.

С 2018 года Росстат начал считать также и показатель относительной бедности. В качестве порога относительной бедности используется располагаемый доход, который составляет 40% (50% или 60%) от национального медианного дохода.

Методика расчета немонетарной бедности включает в себя измерение бедности населения по трем индексам: индексу многомерной бедности (показателю, характеризующему многокритериальную бедность населения и ее глубину), индексу материальной депривации (методу определения относительной бедности, в рамках которой критерии бедности устанавливаются в сравнении с преобладающим в стране стандартом уровня жизни через выявления деприваций — лишений) и индексу социальной исключенности (характеризует наличие или отсутствие у человека доступа к социально значимым услугам, его включенность в социальные коммуникации, а также финансовое положение).

Росстат также расширил выборку исследования бедности четырьмя целевыми группами населения: работающими бедными, малоимущими семьями, инвалидами трудоспособного и старше трудоспособного возраста, старшим поколением.