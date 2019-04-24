Власти и нефтяные компании договорились об источниках компенсации демпфирующего механизма (действует в рамках соглашения правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо на внутреннем рынке; компенсирует компаниям часть упущенной экспортной прибыли при реализации топлива на внутреннем рынке) в его новых параметрах. Соответствующие решения были приняты по итогам проведенного первым заместителем председателя правительства — министром финансов Антоном Силуановым и заместителем председателя правительства Дмитрием Козаком совещания по вопросу о направлениях развития рынка нефти и нефтепродуктов, сообщается на сайте Кабмина.

«С учетом состоявшегося обсуждения определить следующие источники компенсации демпфирующего механизма в его новых параметрах:

введение акциза по ставке дизельного топлива на все неподакцизные жидкие нефтепродукты («суррогаты» средних дистиллятов, вакуумный газойль, мазут) с предоставлением вычета акциза для нефтепродуктов, потребляемых для нужд бункеровки судов, дальнейшей переработки, производства тепла и электроэнергии;

введение в диапазоне цен на нефть от 55—57 долларов США до 80 долларов США за баррель фиксированной надбавки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть в размере 75 рублей за тонну. При ценах на нефть 80 долларов США за баррель и выше равномерное увеличение размера надбавки к НДПИ на нефть по формуле с 75 до 204 рублей за тонну», — говорится в сообщении.

Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе России поручено внести в правительство проект соответствующего федерального закона, предусмотрев нераспространение повышающих коэффициентов по НДПИ на компании (недропользователей), в отношении которых заключены отдельные адресные межправительственные соглашения с положениями о неухудшении условий налоговых режимов, которые зеркально отражаются на проекты, реализуемые за рубежом, указано в релизе.

Также по итогам совещания у Силуанова и Козака по рынку нефти и нефтепродуктов решено «принять к сведению обязательства нефтяных компаний с учетом сезонности использования дизельного топлива обеспечить снижение цен на дизельное топливо до уровня октября 2018 года с учетом инфляции и увеличения ставки налога на добавленную стоимость».

В начале апреля Козак сообщил о подписании властями соглашения с нефтяниками по стабилизации ситуации на рынке топлива на II квартал. Минэнерго и ФАС в начале ноября 2018 года подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019-го. В них были оговорены объемы поставок и цены топлива оптом и в розницу. Так, по соглашению нефтекомпании поставляют на внутренний рынок на 3% больше топлива, чем в аналогичном периоде предыдущего года. По итогам мартовского совещания в правительстве по топливному рынку было предложено уточнить механизм обратного акциза в рамках налогового маневра, в частности по цене отсечения для бензина и дизельного топлива в рамках демпфирующего механизма, а также ввести мягкое лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов, а пока этот механизм не заработал — продлить на II квартал 2019 года соглашения с нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.

Как разъяснялось ранее, демпфирующий механизм предусматривает, что правительство возмещает компаниям до 60% разницы между высокими экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо (согласно последней корректировке, 51 тыс. рублей за тонну бензина и 46 тыс. рублей за тонну дизельного топлива). Но если цены на внутреннем рынке оказываются более выгодными, компании должны доплачивать в бюджет.



В середине апреля Минфин оценил объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма в сумму от 60 млрд до 200 млрд рублей в год в зависимости от цен на нефть (ранее назывался диапазон в 110—200 млрд). За февраль бюджет компенсировал компаниям по демпфирующему механизму около 15 млрд рублей, а в январе, напротив, компании заплатили государству около 10 млрд.

