Минфин РФ в середине мая внесет в правительство поправки в бюджет на 2019 год, в которых в том числе уточнит прогноз цен на нефть, сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В правительство? В середине мая», — сказал он.

«Мы уточним прогноз цен на нефть. Соответственно, с учетом бюджетного правила нефтегазовые доходы будут (уточнены. — Прим. ред.)», — добавил министр.

В апреле Силуанов говорил, что основные изменения бюджета на 2019 год в ходе традиционных весенних корректировок пройдут за счет перераспределения средств внутри бюджета.