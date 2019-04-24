Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Минфин должен направить в резервный фонд правительства более 2,9 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Минфину России… внести в установленном порядке в показатели свободной бюджетной росписи федерального бюджета на 2019 год изменения, предусматривающие увеличение резервного фонда правительства Российской Федерации на 2 901 623,9 тыс. рублей за счет не использованных по состоянию на 1 января 2019 года субсидий и иных межбюджетных трансфертов…», — говорится в сообщении.

Под неиспользованными субсидиями понимаются средства, выделенные на 2018—2020 годы на создание новых мест в общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей до трех лет в организациях, занимающихся дошкольным образованием.