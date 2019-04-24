Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что увеличивать дефицит бюджета в условиях, когда существует угроза санкций в отношении долга РФ, неправильно. Об этом он сообщил, выступая на Совете законодателей РФ в среду.

«Да, у нас большие сейчас нефтегазовые доходы, но эти нефтегазовые доходы создают нам «подушку безопасности» на случай изменения и внешних факторов, ограничений различных, и внешних конъюнктурных факторов. Поэтому нам нужно иметь «подушку безопасности», просто так увеличивать дефицит бюджета в условиях, когда над нами нависают санкции на долг, — тоже, наверное, было бы неправильно», — сказал Силуанов.