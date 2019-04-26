Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%. Об этом говорится в сообщении регулятора.



«В марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться. При этом текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России. В апреле инфляционные ожидания населения незначительно выросли после их заметного уменьшения в марте. Ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, но остаются на повышенном уровне. Краткосрочные проинфляционные риски снизились. Решения Банка России о повышении ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года были достаточными для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года», — отмечается в пресс-релизе.



ЦБ будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.



Решение Центробанка совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов.



Это третье заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в этом году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля и 22 марта, Центробанк также оставил ставку неизменной. В 2018-м регулятор ужесточал денежно-кредитную политику дважды: в сентябре и декабре. Оба раза ключевая ставка увеличивалась на 25 базисных пунктов. Так ЦБ реагировал на возможные угрозы финансовой стабильности и риски ускорения инфляции, поясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 июня.