Минфин РФ разместил на аукционе облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 4,6 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах, опубликованных на сайте министерства.



Спрос на аукционе достиг 39,338 млрд рублей, средневзвешенная доходность выпуска составила 8,4% годовых.

Сегодня Минфин проведет еще один аукцион. Министерство предложит инвесторам ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 года.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, отмечалось в сообщении Минфина.