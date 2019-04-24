Президент России Владимир Путин заявил, что реформа контрольно-надзорной деятельности не должна привести к образованию правового вакуума в этой сфере. Об этом он сказал на встрече с членами Совета законодателей РФ.



«Столь масштабное обнуление ни в коем случае не должно привести к правовой пустоте, правовому вакууму и «люкам», — подчеркнул глава государства. «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы это обнуление отразилось на интересах граждан», — добавил он.

Путин пояснил, что нельзя впадать в крайности — ни слишком жестко контролировать бизнес, ни чрезмерно ослаблять контроль. «Нельзя допустить ни того ни другого», — уверен он.

По словам президента, все это требует от законодателей «очень тонко чувствовать то, что происходит в реальной жизни». «Времени на инвентаризацию, ревизию существующих в этой сфере деятельности нормативных актов осталось не так уж и много, — обратил внимание Путин. — Вся правотворческая деятельность должна быть выстроена планомерно, с четкой расстановкой приоритетов, пониманием сроков». Он также попросил активно использовать возможность парламентского контроля.

В Кабмине рассказали, какие нормы подвергнутся «регуляторной гильотине» Работа над «гильотиной» началась, как только вышли соответствующие поручения президента и правительства.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал на проблему избыточных требований контрольно-надзорных органов к бизнесу в России, а также отметил необходимость разработки «дорожной карты» и проведения инвентаризации таких требований к 1 февраля 2020 года. В марте премьер поручил Минюсту совместно с Минэкономразвития, заинтересованными органами государственной власти и экспертными организациями до 1 июня подготовить концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях. Процесс бюрократической расчистки глава правительства называл «регуляторной гильотиной».

