Президент РФ Владимир Путин призвал активно размещать центры прибыли в регионах, а не только в Москве.



«Ну и наконец, размещение в регионах центров прибыли — это правильно абсолютно. Конечно, надо над этим думать. Вот исполняющий обязанности губернатора Петербурга знает, еще при прежних руководителях города мы неоднократно принимали решения, которые, Валентина Ивановна (Матвиенко. — Прим. ред.) сама это помнит, сама приходила ко мне с просьбой разместить здесь центральные офисы крупных наших компаний, финансовых учреждений. Именно по ее просьбе здесь некоторые из них появились», — сказал Путин, выступая на заседании Совета законодателей РФ.

По его словам, «нужно создавать центры прибыли в регионах, а не только в Москве — это совершенно очевидно».

«Такая задача стоит и перед Министерством экономического развития, и перед другими ведомствами, мы над этим думаем и это никогда не выпускаем из виду. Хотя сделано здесь еще совершенно недостаточно, только первые шаги», — добавил президент.