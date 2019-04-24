Реальные доходы россиян в 2019 году могут впервые за последние пять лет продемонстрировать положительную динамику на уровне плюс 0,8—1,1% либо показать примерно нулевой прирост. Такие позитивный и консервативный сценарии приводятся в сообщении ВШЭ.

По мнению директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ «ВШЭ» Георгия Остапковича, если прогнозировать поведение реальных доходов населения до конца текущего года, исходя из позитивного сценария, то можно предполагать следующее развитие событий. Примерно до начала осени эффект высокой базы сравнения с I кварталом 2018 года будет постепенно сглаживаться, и по суммарным результатам за девять месяцев текущего года доходы приблизятся к оценке в 0% роста, а затем, исходя из индексации зарплат бюджетников в октябре 2019 года, предусмотренного ранее повышения пенсий и других индексаций социальных выплат, можно ожидать перехода в конце текущего года, впервые за последние пять лет, реальных доходов в положительную зону с итоговым результатом в интервале от плюс 0,8% до плюс 1,1%. При консервативном сценарии реальные доходы выйдут на ту же позицию, что и в прошлом году, — примерно 0% роста.



«Негативный сценарий в случае акцентированного усиления санкционного давления и/или резкого падения мировых цен на основные российские экспортные торгуемые товары и, соответственно, последующего падения курса рубля и роста уровня инфляции не рассматривается ввиду крайне малой вероятности данных событий», — добавляет экономист.