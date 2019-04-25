Более 200 уголовных дел возбуждено в РФ с 2016 года из-за мошенничества со средствами материнского капитала. Об этом сообщил заместитель главы Пенсионного фонда России (ПФР) Сергей Чирков, передает ТАСС.

«Если говорить о какой-то статистике, то с 2016 года было возбуждено почти 230 уголовных дел в отношении соответствующих организаций. То есть правоохранительные органы такую работу проводят, и мы эти вещи стараемся пресекать. Деньги целевые, они должны служить на благо всей семьи», — заявил Чирков.

Он отметил, что случаи мошенничества фиксировались не только в отношении конкретных людей, но и, например, в отношении непроверенных организаций, в которых граждане получают кредиты.

При этом Чирков подчеркнул, что фонд совершенствует законодательство в части предотвращения мошенничества с материнским капиталом.