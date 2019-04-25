В I квартале 2019 года количество выданных новых кредитных карт увеличилось на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 2,77 млн штук. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, больше всего новых кредитных карт выдано в Москве (177,8 тыс. штук), Московской области (144,2 тыс.), Краснодарском крае (114 тыс.), Санкт-Петербурге (94,1 тыс.), Республике Башкортостан (82,6 тыс.) и Свердловской области (81,2 тыс.).

Наименьшее количество кредитных карт в январе — марте 2019 года было выдано в Белгородской области (26,1 тыс.), Удмуртской Республике (29 тыс.), Ленинградской области (31 тыс.), Хабаровском крае (32,7 тыс.) и Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО, 35,4 тыс. штук).

Самый активный рост выдачи новых кредитных карт по сравнению с I кварталом 2018 года зафиксирован в Московской области (+36%), Ставропольском крае (+34,2%), Москве (+30,7%), Краснодарском крае (+30,1%), а также в Ханты-Мансийском АО (+30%) и Саратовской области (+28,9%).

Наименьшие темпы роста отмечены в Кемеровской (+2,7%), Омской (+7,8%), Самарской (+9,9%), Новосибирской (+11,6%) и Иркутской (+13%) областях.