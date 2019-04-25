Росстат не планирует переходить на новую методику измерения бедности, сообщили ТАСС в пресс-службе Росстата. Представленные возможности расчета по другим методологиям являются дополнением к официально работающей методологии.

«Первые обследования по методологии многомерной бедности проводились в 2016 и 2018 годах как экспериментальные, в рамках апробации данной методологии. Тем не менее вопрос о переходе на нее не стоит. А вот, условно говоря, посмотреть на картину мира более объемно мы можем и предлагаем это сделать другим», — пояснили в Росстате.

В ведомстве отметили, что альтернативная методология измерения позволит в дополнение к абсолютной и относительной бедности высчитать многомерную бедность, материальную депривацию и социальную исключенность.

В пресс-службе Минтруда сообщили ТАСС, что ведомство будет выполнять поставленную задачу снижения бедности в два раза к 2024 году независимо от выбранной методики. «Показатели 2024 года будут рассчитываться по той же формуле, по которой бедность считалась в 2018 году», — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Росстат планирует внедрить новый международный метод измерения уровня бедности. Расчеты индексов немонетарной бедности ведомство готово публиковать уже с 2020 года.