Аналитики банка «Открытие» прогнозируют замедление экономического роста в текущем году до 1,3% по сравнению с 2,3% годом ранее. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы кредитной организации.



Основными причинами снижения темпов экономического роста в России в 2019 году станут охлаждение конечного потребительского спроса, на который должно оказать давление снижение реальной покупательной способности населения и усиление налогового бремени.

Эксперты «Открытия» не видят предпосылок для существенного роста реальных располагаемых доходов, — ограничивать рост реальной покупательной способности населения будут ускорение инфляции, замедление прироста номинальной заработной платы (фактически более чем в два раза по сравнению с I кварталом 2018 года) и общее умеренное охлаждение экономической активности.

По словам директора по аналитике корпоративного-инвестиционного блока банка «Открытие» Дмитрия Харлампиева, фактором поддержки спроса останется кредитование, так как с начала года совокупный портфель кредитов физическим лицам вырос на 4,2%, а годовой темп ускорился на 1,2 процентного пункта — до 23,6%.

«Согласно последним комментариям ЦБ РФ, за неполные три месяца текущего года инфляционный эффект от повышения НДС оценивается в 0,6—0,7 процентного пункта, причем его действие практически полностью исчерпано. Данный факт вкупе с динамикой обменного курса рубля дает основания предполагать, что в ближайшие месяцы инфляция в годовом выражении уже не будет ускоряться, скорее может быть сформирована слабая понижательная тенденция», — прогнозирует Харлампиев.

Согласно актуальному прогнозу Международного валютного фонда, средний темп роста мирового ВВП в 2019—2021 годах составит порядка 3,6%. Ускорение экономического роста в РФ до сопоставимых с мировыми темпами к 2021 году пока выглядит маловероятным. В банке рассчитывают, что рост ВВП в 2021 году сложится на уровне, близком к 1,8%. Фактором дополнительного ускорения роста может стать активное наращивание инвестиций в основной капитал после 2019 года, но только в случае успешной и эффективной реализации национальных проектов.