Минфин России опубликовал поправки в Налоговый кодекс РФ, внесение которых позволит гражданам получать социальный налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина.

«Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые он (вычет) будет распространяться, в дальнейшем определит Министерство спорта отдельным нормативно-правовым актом», — указали в ведомстве.

В Минфине подчеркнули, что вводить новый тип налогового вычета не предполагается. Вместо этого дополнительный вид конкретных расходов должен появиться в рамках существующего налогового вычета на здравоохранение.

Россиянам предложили налоговый вычет за занятия спортом Повысить физическую активность и здоровье населения планируют с помощью компенсации части затрат на физкультурно-оздоровительные услуги. Уведомление о подготовке соответствующего законопроекта опубликовано на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

При этом максимальная сумма налогового вычета за налоговый период, согласно законодательству, составляет 120 тыс. рублей.

Информация о начале разработки соответствующего законопроекта была опубликована Минфином в январе на портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство начало разрабатывать возможность внесения изменений в статью 219 второй части Налогового кодекса РФ по итогам совещания у заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец.

