Международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма, одной из форм которых являются односторонние нелегитимные санкции, заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии открытия международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине.

«Важно выработать эффективный ответ на риски фрагментации глобального политического, экономического и технологического пространства, на рост протекционизма, наиболее опасной формой которого являются часто используемые в настоящее время нелегитимные, принимаемые в обход Совета безопасности ООН односторонние ограничения или, хуже того, торговые войны», — сказал он.

По его словам, международное сообщество только сообща может противостоять таким вызовам, как замедление глобального экономического развития, разрыв уровня благосостояния между различными странами и технологическое отставание.

«Не раз говорил и хочу повторить, что эти негативные тенденции порождают питательную среду для терроризма, экстремизма и незаконной миграции, становятся причиной разгорания старых и появления новых региональных конфликтов», — добавил он.