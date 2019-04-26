Правительство утвердило право Минфина размещать средства федерального бюджета на депозиты в госкорпорации «ВЭБ.РФ» на срок больше года, следует из постановления правительства от 22 апреля. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

В постановлении закреплены новые положения Бюджетного кодекса, вступившие в силу в ноябре 2018 года. Прошлый вариант не уточнял возможные сроки размещения депозитов, обычно они размещались на год с возможностью пролонгации. Теперь депозиты разрешено размещать на срок больше одного финансового года, но не более чем на пять лет. Одновременно закрепляется норма о ежегодной уплате ВЭБом процентов от размещения средств бюджета, а не в конце срока действия депозита.

«Предусмотренные изменения при необходимости могут обеспечить «ВЭБ.РФ» дополнительными источниками фондирования проектов, направленных на достижение целей национальных проектов», — сообщили РБК в пресс-службе Минфина. «Увеличение предельных сроков размещения средств федерального бюджета на депозиты «ВЭБ.РФ» направлено на диверсификацию источников фондирования», — подтвердили в пресс-службе ВЭБа.

ВЭБ принимает участие в реализации майского указа Владимира Путина. Перед госкорпорацией стоит задача поддерживать отрасли, в которых реализуются национальные проекты. Речь идет о демографии, здравоохранении, образовании, жилищном строительстве, экологии, развитии дорожной сети, увеличении производительности труда, малом бизнесе, науке, культуре и цифровой экономике. Государство готово поддерживать ВЭБ: на погашение внешних долгов ВЭБа правительство до 2024 года выделит субсидии на 600 млрд рублей, что сопоставимо с долгом госкорпорации по евробондам; еще 300 млрд рублей власти готовы направить на докапитализацию ВЭБа за счет нового механизма подписного капитала (предоставление средств по мере необходимости в пределах обозначенной суммы).