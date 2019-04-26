Выехать за границу на майские праздники из-за долгов не смогут около 3 млн россиян, рассказали «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Всего в I квартале 2019 года невыездными оказались 4,4 млн граждан, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. К апрелю этого года граждане погасили долги на общую сумму 19 млрд рублей, и по состоянию на первое число месяца уехать из России не могут около 3 млн человек.

Согласно статистическим данным ФССП, в январе — марте 2016-го было выписано 1,2 млн постановлений об ограничении на выезд, в 2017 году в этот же период за границу не пускали уже 2 млн россиян, а в I квартале 2018-го — 2,9 млн. Невыездными могут стать граждане, которые задолжали более 10 тыс. рублей.

Как пояснили «Известиям» в ведомстве, количество исполнительных документов, поступающих в службу, постоянно растет. Самыми злостными неплательщиками обычно выступают клиенты банков (40% от всех невыездных должников), должники по алиментам (20%), а также те, кто не уплатил налоги или штрафы ГИБДД (10%). На должников по услугам ЖКХ среди невыездных приходится 5%, а доля заемщиков МФО составляет всего 1,5% в общем числе таких должников.

По мнению экспертов, увеличение числа должников связано с ростом количества кредитов у населения и активной работой судебных приставов. В следующем году число невыездных должников, скорее всего, останется на прежнем уровне, так как выдача кредитов увеличивается, но доля просроченной задолженности в процентном соотношении не растет.