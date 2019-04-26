Центробанк отмечает снижение краткосрочных проинфляционных рисков, говорится в пресс-релизе регулятора. ЦБ на заседании совета директоров 26 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

«В части внутренних условий риски вторичных эффектов повышения НДС оцениваются как незначительные, уменьшились риски ускоренного роста цен на отдельные продовольственные товары», — говорится в сообщении Банка России.

При этом ЦБ признает значимыми риски, связанные с повышенными инфляционными ожиданиями и внешними факторами, в частности замедлением роста мировой экономики. Не исключается также влияние геополитических факторов на усиление волатильности на мировых рынках, что может отразиться на курсовых и инфляционных ожиданиях.

Риски, связанные с динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении и бюджетными расходами, Центробанк по-прежнему считает умеренными.

ЦБ отмечает, что годовая инфляция в марте прошла пик в 5,3%. В апреле она начала замедляться и, по данным на 22 апреля, снизилась до 5,1%. Регулятор сохраняет прогноз, согласно которому годовая инфляция вернется к целевому значению в 4% в первой половине 2020 года.