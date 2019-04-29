Доля ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней в общем количестве действующих кредитов данного типа составила 1,5% по состоянию на 1 апреля 2019 года, фактически не изменившись за прошедший год, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, наименьшая доля ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней была зафиксирована в Ямало-Ненецком АО (0,9%), Вологодской (1%), Томской (1%), Архангельской (1%), Омской (1,1%) и Оренбургской (1,1%) областях.

При этом наибольшие доли просроченных ипотечных кредитов — в Челябинской области (2,1%), Красноярском крае (2,1%), Саратовской области (2,1%), Республике Саха (1,8%), Ставропольском крае (1,8%) и Волгоградской области (1,8%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель находится на уровне 1,6% и 1,1% соответственно.

Наиболее существенная динамика сокращения доли ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней на 1 апреля 2019 года по сравнению с данными на 1 апреля прошлого года отмечена в Москве (-0,3 процентного пункта), Московской (-0,3 п. п.) и Омской (-0,2 п. п.) областях, Пермском крае (-0,1 п. п.) и Оренбургской области (-0,1 п. п.).

Наибольший рост данного показателя продемонстрировали Тульская область (+0,4 п. п.), Красноярский (+0,2 п. п.), Приморский (+0,2 п. п.) и Хабаровский (+0,2 п. п.) края, Волгоградская (+0,2 п. п.) и Воронежская (+0,2 п. п.) области.