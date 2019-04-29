Число заявлений граждан о досрочной смене пенсионного фонда, при которой происходит потеря инвестиционного дохода, в I квартале 2019 года уменьшилось в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).

Всего за первые три месяца переходной кампании этого года было подано 15 тыс. таких заявлений.

Самая большая доля досрочных переходов (86,5%) пришлась на перевод средств в негосударственные пенсионные фонды.

При этом участникам переходной кампании, согласно новому порядку, направлено 625 тыс. уведомлений о возможной потере инвестиционного дохода в случае досрочного перевода средств. Наибольшая часть уведомлений предоставлена через портал госуслуг.

Информирование о последствиях преждевременной смены пенсионного фонда – одна из новых мер, введенных в рамках действующей кампании. С этого года также ограничен перечень каналов, через которые можно подать заявление о переводе пенсионных накоплений.

Так, подать заявление о переводе средств в настоящий момент можно только через управления и клиентские службы Пенсионного фонда России, а в электронной форме – через личный кабинет на портале госуслуг. Заявление в ПФР при этом подается лично самим застрахованным либо его представителем. Направленные по почте или курьером заявления, в отличие от прошлых переходных кампаний, больше не принимаются к рассмотрению.

Еще одно нововведение касается сроков подачи заявления. Если раньше оно принималось в течение всего года, то теперь это происходит до 1 декабря.