Годовой темп прироста реальных зарплат в России во II квартале составит 1—1,5%. Такой прогноз приводится в материале Центробанка «Экономика: факты, оценки, комментарии» .

Как указывает регулятор, в марте 2019 года уровень безработицы снизился до 4,5% — минимального значения за всю историю наблюдений. На это влияли как структурные, так и циклические факторы. С одной стороны, безработица сокращалась в условиях уменьшения объема трудовых ресурсов в том числе под воздействием демографических тенденций. С другой стороны, спрос на рабочую силу со стороны компаний продолжал расти.

Проинфляционные риски со стороны рынка труда оцениваются как невысокие. Рост реальной заработной платы в годовом сопоставлении в феврале — марте 2019 года впервые с 2016-го приостановился. При этом замедление темпа ее прироста наблюдалось как в частном, так и в бюджетном секторе экономики. Продолжающееся снижение годовых темпов прироста трудовых компенсаций в реальном выражении было обусловлено эффектом высокой базы прошлого года (наибольший рост заработной платы отмечался в I квартале 2018 года, что связано с реализацией мероприятий в рамках майских указов) и временным ускорением инфляции.

«По оценкам Банка России, в II квартале в условиях замедления инфляции годовой темп прироста реальной заработной платы составит 1—1,5%», — говорится в обзоре регулятора.



В ЦБ уточняют, что в марте 2019 года Росстат объявил о переходе на новую методологию расчета денежных доходов и расходов населения. Новые опубликованные данные за 2018—2019 годы в большей мере согласуются с динамикой заработной платы. При этом различие в динамике доходов и заработной платы начиная со II квартала 2017 года было вызвано сокращением прочих поступлений, включая скрытые доходы. В I квартале 2019-го снижение прочих денежных поступлений продолжилось, что, наряду с прекращением роста заработной платы, привело к сокращению на 2,3% реальных располагаемых денежных доходов населения.