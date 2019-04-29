Новый этап амнистии капиталов в России начнется с 1 июня 2019 года, сообщила РБК пресс-служба Минфина: именно с этого срока бизнес сможет подать декларации, в которых сообщит об иностранных активах. Ранее запустить новый этап планировалось с 1 мая.

О продлении амнистии капиталов еще на один год президент РФ Владимир Путин объявил в феврале. Это уже третья волна амнистии: изначально предполагалось, что она начнется 1 марта, сразу после окончания второй волны. Однако в подготовленной Минфином первой редакции законопроекта срок сместился на 1 мая. Позже было решено отложить старт еще на один месяц. Такие поправки в законопроект анонсировал замминистра финансов Илья Трунин во время выступления в Госдуме, напоминает пресс-служба Минфина.

Сам законопроект правительства пока принят Думой только в первом чтении. Поправки о начале нового этапа будут внесены ко второму чтению, отмечает Минфин. Завершение третьей волны амнистии намечено на 1 марта 2020 года, говорится в законопроекте.

Гарантии третьей амнистии остались прежними, но условия будут более жесткими. Если участники первых двух этапов должны были лишь раскрыть информацию о себе, то ключевое отличие третьей волны — обязательное требование перерегистрировать иностранную компанию в специальном административном районе на острове Русский во Владивостоке или острове Октябрьский в Калининграде, а также перевести все средства с иностранных счетов в российский банк.