Центральный банк России и временные администрации в 2018 году направили в правоохранительные органы 25 обращений об обнаружении признаков преднамеренного или фиктивного банкротства среди страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. Об этом сообщается в материалах регулятора.

«В 2018 году как Банком России, так и временными администрациями финансовых организаций (страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов) в адрес правоохранительных органов направлено 25 обращений с информацией о наличии в деятельности руководства и собственников финансовых организаций признаков уголовно наказуемых деяний», — говорится в сообщении.

Статьи Уголовного кодекса, которые фигурировали при выявлении уголовно-наказуемых деяний в банкротстве организаций, включали в себя статьи 159 «Мошенничество»; 160 «Присвоение или растрата»; 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»; 196 «Преднамеренное банкротство» и 201 «Злоупотребление полномочиями».

В страховых организациях в течение 2018 года действовало 16 временных администраций, в НПФ — три.

По результатам проведенного в течение 2018 года временными администрациями анализа финансового состояния страховых организаций, признанных в последующем банкротами, установлено, что совокупная величина превышения размера обязательств страховых организаций над величиной их активов составила порядка 2,49 млрд рублей.