Правительство разработает законопроект о реформе контрольно-надзорной деятельности, так называемой регуляторной гильотине, до августа 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер Константин Чуйченко, передает РИА Новости.

«При этом срок вступления этой отмены будет составлять 1 января 2021 года. Потому что мы понимаем, что не создав новое, нельзя отменять старое», — сказал он по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным.

В Кабмине рассказали, какие нормы подвергнутся «регуляторной гильотине» Работа над «гильотиной» началась, как только вышли соответствующие поручения президента и правительства.

Чуйченко добавил, что проект нового контрольно-надзорного закона представят в мае на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, он уже находится в «хорошей степени готовности», однако на форуме будет возможность его обсудить.

Вице-премьер подчеркнул, что новый закон постараются принять в первой половине 2020 года. Он добавил, что при этом правительство сделает все возможное, чтобы принять его еще раньше — во второй половине текущего года. «Президент одобрил предлагаемые правительством планы», — сказал он.