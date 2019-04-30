Доля государства составляет более половины экономики РФ, что затрудняет развитие конкуренции, говорится в проекте доклада ФАС о состоянии конкуренции в 2018 году, размещенном на официальном сайте ведомства.

«Доля государственного сектора составляет значительную часть российской экономики и составляет более половины национальной экономики Российской Федерации», — говорится в проекте документа.

Как отмечает ФАС, перед кризисом 1998 года доля государства в экономике России оценивалась примерно в 25%, в 2008-м — уже в 40—45%, к 2013 году она превысила 50%. «В 2017 году, по многим экспертным оценкам, она может превышать уже 60—70%. Следует отметить, что в 2018 году ситуация существенно не изменилась», — отмечает антимонопольное ведомство.

Совокупная доля госкорпораций в экономике России составляет, по различным оценкам, 7—10% ВВП. «Участие государства в рыночных взаимодействиях не только в качестве разработчика правил и гаранта их исполнения, но и в качестве игрока, способного оказывать существенное искажающее воздействие на конкуренцию», — говорится в докладе.

Как отмечается в докладе, созданные на конкурентных рынках ГУП и МУП за счет наличия несправедливых преимуществ по сравнению с частными участниками могут своими действиями приводить к ограничению и потенциально — к устранению конкуренции. В то же время необходимость создания таких предприятий на рынках, где уже существует развитая конкуренция, в большинстве случаев неоправданна.