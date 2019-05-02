Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об установлении единого механизма идентификации договоров кредита (займа), информация о которых передается в бюро кредитных историй (БКИ). Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в среду.

Сейчас сведения о договорах кредита могут храниться в разных бюро. Это затрудняет оценку платежеспособности человека или компании перед выдачей нового кредита.

Законом вводится уникальный идентификатор договора кредита, который будет отражаться в кредитной истории. В случае уступки права требования или перевода долгов по такому договору данный идентификатор изменяться не будет.

Правила присвоения уникального идентификатора установит Банк России. Согласно правилам, подготовленным ЦБ, такой идентификатор должен содержать не более 52 символов и состоять из двух частей. При этом БКИ не будет передавать кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребкооперативам первую часть уникального идентификатора договора, позволяющую однозначно идентифицировать источник формирования кредитной истории.