Швейцарский банк Credit Suisse прогнозирует рост экономики России в 2019 году на 1,4—1,6%, отмечая привлекательность российских активов, рассказала в интервью РИА Новости главный директор по инвестициям подразделения International Wealth Management банка Credit Suisse Наннетт Хехлер-Фeйдэрб.



«Мы считаем, что рост российской экономики составит примерно 1,4—1,6% в 2019 году, что примерно соответствует потенциальному росту. Это сопоставимо с прогнозируемым ростом на уровне 1,2% в еврозоне и должно обеспечить сохранение безработицы в России на низком уровне, а потребительских расходов — без изменений. Благоприятные цены на нефть дополнительно поддерживают экспорт и внешнеторговый баланс России», — сказала она.

В соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ, рост ВВП в 2019 году ожидается на уровне 1,3%, инфляция — 4,3%. Средняя цена нефти марки Urals, по оценке Минэкономразвития, в 2019 году составит 63,4 доллара за баррель.

По словам собеседника агентства, российские активы являются неотъемлемой частью инвестиционной стратегии швейцарского банка на развивающихся рынках. «В настоящее время, учитывая их привлекательную оценку стоимости и хорошие фундаментальные показатели, мы положительно оцениваем российский рубль, а также российские государственные и некоторые корпоративные облигации», — отметила Хехлер-Фeйдэрб.