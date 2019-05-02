Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении около 2 млрд рублей между 36 регионами для реализации проектов по стимулированию повышения производительности труда. Соответствующий документ размещен на сайте Кабмина.



«В целях реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» распределены 1,966 млрд рублей 36 субъектам Федерации на стимулирование предприятий к повышению производительности труда через систему грантовой поддержки», — говорится в сообщении.

Как указано в справке к документу, в рамках проекта планируется увеличить количество субъектов РФ, защитивших региональные программы по повышению производительности труда и получивших гранты на их реализацию, с 14 до 42 к 2024 году.

Отмечается, что в федеральном бюджете на 2019 год на эти цели предусмотрено 33,9 млрд рублей.