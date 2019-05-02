Президент России Владимир Путин подписал закон, снимающий запрет на перестрахование рисков по ОСАГО и вносящий другие изменения в законодательство, в том числе вводящий норму об электронном полисе страхования. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств является в настоящее время единственным видом имущественного страхования, риски по которому не передаются в перестрахование. Снятие данного ограничения связано в том числе со значительным увеличением за годы действия закона об ОСАГО объемов собираемых страховщиками страховых премий, размера средней выплаты и ростом активов страховщиков.

Закон также уравнивает в статусе страховые полисы ОСАГО, оформленные в бумажном и электронном виде. Каждому договору ОСАГО будет присвоен уникальный номер для идентификации страховщика и подтверждения достоверности полиса. Это нововведение упростит автомобилистам жизнь, поскольку больше не нужно будет возить полис с собой, достаточно знать его номер. Эта норма позволит обезопасить автовладельцев от поддельных полисов.

Сотрудники таможни смогут проверять наличие ОСАГО либо международной страховки у въезжающих в Россию на своих автомобилях иностранцев. При этом на владельцев таких транспортных средств, ответственность которых застрахована в рамках международных систем страхования, будут распространяться действия закона об ОСАГО в части составления европротокола.