Президент России Владимир Путин подписал закон о назначении выплат за рождение или усыновление первого или второго ребенка по месту фактического проживания. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно действующему законодательству, заявление о назначении выплаты может быть подано гражданином только по месту жительства. Статья 20 Гражданского кодекса РФ признает местом жительства место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Как сообщалось в пояснительной записке к проекту закона, закон устанавливает, что заявление о назначении выплаты может быть подано гражданином также по месту пребывания или фактического проживания в РФ и что получатели выплаты обязаны извещать об изменении места пребывания или фактического проживания соответствующие органы исполнительной̆ власти региона страны.

Уточняется, что при получении выплат в связи с рождением или усыновлением второго ребенка граждане должны извещать региональные органы соцзащиты или территориальные органы ПФР. Информация о назначении ежемесячной выплаты будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.