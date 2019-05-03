Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги. Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, необходимо предусмотреть «установление социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги, определив предельный размер такого вычета».

Также Путин считает необходимым предусмотреть в законодательстве «предоставление налогоплательщикам права при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций учитывать расходы на строительство объектов спорта, передаваемых в государственную или муниципальную собственность, а также освобождение операций по передаче таких объектов от обложения налогом на добавленную стоимость».

Еще одно поручение главы государства касается совершенствования законодательства об арбитраже (третейском разбирательстве) в профессиональном спорте и спорте высших достижений. Так, президент распорядился установить «в гражданском процессуальном и трудовом законодательстве возможность передачи индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров на рассмотрение третейского суда».

Кроме того, Кабинету министров надлежит «подготовить при участии Госдумы и представить предложения по комплексному совершенствованию законодательства о физической культуре и спорте с учетом опыта реализации закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и сложившейся правоприменительной практики, а также при необходимости подготовить новую редакцию названного федерального закона».