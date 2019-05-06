Сумма среднего счета клиента негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) за прошлый год снизилась почти на 1,2 тыс. рублей, до 67 972 рублей, свидетельствуют данные ЦБ. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Суммарные обязательства по ОПС частных фондов за 2018 год выросли на 5,9% и на начало этого года составили 2513,2 млрд рублей. Однако этот прирост по системе был обеспечен не инвестиционным доходом, полученным НПФ, а происшедшим в I квартале притоком средств 2,9 млн «молчунов», сменивших Пенсионный фонд России (ПФР) на частный фонд, который составил 163 млрд рублей.

Первое серьезное снижение счета в прошлом году произошло в I квартале. По итогам переходной кампании 2017 года страховщика сменили 4,9 млн человек, и в подавляющем большинстве — досрочно, что вело за собой потерю инвестдохода, а значит, сокращение обязательств НПФ и ПФР перед гражданами. Также НПФ Сбербанка привлек из ПФР более 1,2 млн «молчунов» со средним счетом 35,3 тыс. рублей, что привело к девальвации совокупного счета по системе частных фондов. За I квартал 2018 года усредненные обязательства НПФ перед участником системы сократились на 1,3% до 68 241 рубля.

За 2018 год НПФ сменили или пришли из ПФР в частный фонд лишь 1,5 млн человек. И согласно подсчетам издания, она не должна оказать слишком серьезного влияния на средний счет. Средние обязательства пришедшего в НПФ клиента из ПФР оказались лишь чуть выше таковых по всей системе НПФ — 68 789 рублей. Однако незначительный рост, привнесенный «молчунами», должен быть компенсирован уменьшением обязательств граждан, решивших досрочно поменять один частный фонд на другой.

НАПФ предлагает ограничить досрочные переводы пенсионных накоплений Согласно документу, гражданам нужно сохранить возможность досрочного перевода пенсионных накоплений, но ограничить его одним разом в пять лет.

По словам управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, размер счета клиента влияет на форму выплаты накопительной пенсии. Если ее размер не превышает 5% страховой пенсии, то пенсионная выплата происходит единовременно. В 2019 году для назначения пожизненных выплат при выходе на пенсию счет должен равняться как минимум 178 тыс. рублей. «Таким образом, большинство клиентов фондов могут надеяться на ощутимый разовый платеж, а не на мизерные ежемесячные выплаты, которые и прибавкой к пенсии сложно назвать», — отмечает он.