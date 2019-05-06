Федеральная налоговая служба по итогам прошлого года заметно увеличила сборы в бюджеты всех уровней и продолжила их наращивать в I квартале, сообщил глава Федеральной налоговой службой (ФНС) России Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

«За прошлый год — мы подвели окончательный итог — в 2018 году в консолидированный бюджет поступило 21,3 триллиона рублей, что на 23% выше соответствующего 2017 года. То есть это пиковый год за эту пятилетку. И фактически, если говорить по всем бюджетообразующим налогам, этот тренд продолжается и в первом квартале 2019 года. Тренд — имеется в виду не 23%, консолидированный бюджет на сегодняшний день растет на 12,2%, если сравнить с первым кварталом 2018 года. Если смотреть по основным налоговым бюджетообразующим доходам, то налог на прибыль — темп роста 14,1%, налог на доходы физических лиц — плюс 7,8%, это на 1,7% выше, чем, соответственно, рост номинальной заработной платы, это примерно 6,1% за январь — февраль», — сказал Мишустин.



«Все по макропрогнозу, который до нас доведен, идет по плану», — сообщил глава ФНС.



По его словам, увеличению налоговых поступлений способствует легализация экономической деятельности компаний.

«Фактически мы фиксируем вообще минимальное количество компаний, которые можно назвать компаниями-однодневками с фиктивными признаками. Их сегодня меньше 5% из всего числа действующих компаний. Где-то 4 миллиона примерно у нас юридических лиц работает, и эта цифра сегодня где-то 187 тысяч. То есть можно сказать, что фактически использование компаний-однодневок в деятельности юридических лиц уходит в прошлое», — подчеркнул Мишустин.