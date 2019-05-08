Нацпроект «Цифровая экономика», по данным на 6 мая, не отражен в системе Минфина «Электронный бюджет», контролирующей исполнение нацпроектов, сообщает «Коммерсант» .

Во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с кураторами нацпроектов для подготовки к заседанию совета при президенте, которое состоится в среду. Одна из ее тем — финансовая подготовка к реализации нацпроектов, в частности посредством погружения их в систему Минфина «Электронный бюджет», созданную для контроля исполнения нацпроектов.

Как следует из материалов к встрече, нацпроекты внесены в систему на 92%. По данным на 6 мая, единственным нацпроектом, бюджетные обязательства и планы по реализации которого не загружены в «Электронный бюджет», оказалась «Цифровая экономика».

По словам собеседников издания, проблема заключается в том, что его паспорт был оформлен в другом формате, нежели требуется для внесения в «Электронный бюджет». Это выяснилось уже после его утверждения, и теперь документы приводятся в соответствие с требованиями Минфина.

По мнению экспертов, отставание «Цифровой экономики» можно объяснить ее принципиальной новизной — остальные проекты в том или ином виде уже реализовывались, в частности в рамках приоритетных проектов. Отдельной сложностью является и активное внедрение руководством нацпроекта новых технологий управления, которые распространены в «цифровой» среде, но плохо сочетаются с традиционным бюджетным процессом в понимании Минфина.

В рамках остальных нацпроектов отставание наблюдается только при внесении планов мероприятий, детально расписывающих реализацию нацпроектов.