Минфин России направит на покупку валюты в период с 14 мая по 6 июня 300,5 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 300,5 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 14 мая 2019 года по 6 июня 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,7 миллиарда рублей», — указано в сообщении.

Минфин ожидает, что объем нефтегазовых доходов в связи с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем в мае 2019 года составит 314,4 млрд рублей.