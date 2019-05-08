Банковский сектор по-прежнему является ключевым источником рисков для российской экономики, говорится в докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), презентованном в рамках ежегодной встречи совета правления банка. Об этом сообщает ТАСС.

«Банковский сектор остается ключевым источником риска для экономики. Сектор сильно фрагментирован и страдает от проблем с качеством активов и проблем управления», — отмечают эксперты ЕБРР.

По мнению экспертов, позитивным трендом является сокращение доли неработающих кредитов в секторе. Она продолжает снижаться во II квартале 2019 года, что отчасти объясняется быстрым ростом кредитования экономики.

Также ЕБРР ожидает продолжения консолидации банковского сектора России.

«В 2018 году лицензии у 77 банков были отозваны, а Центральный банк продолжает предоставлять финансирование частным банкам, которые были переданы ему в 2017 году», — отмечается в документе.