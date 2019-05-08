Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили 491,8 млрд долларов против 489,8 млрд на 26 апреля. Такие данные на конец отчетных дат приводятся на сайте Банка России.



Таким образом, за неделю объем международных резервов увеличился на 2 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Напомним, за 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов, за три месяца текущего года — на 19,3 млрд.