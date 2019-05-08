Счетная палата РФ видит серьезные трудности в реализации национальных проектов, заявила заместитель председателя контрольного ведомства Вера Чистова.

«Результаты нашего анализа позволяют сделать достаточно жесткий вывод на сегодняшний день, что даже эффективная реализация всех запланированных мероприятий нацпроектов в рамках утвержденных паспортов содержит серьезные риски к достижению поставленных национальных целей», — указала Чистова на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

По ее словам, было выявлено, что прямое влияние на достижение национальных целей оказывают не более четверти мероприятий, предусмотренных в паспортах, а остальные носят организационный обеспечивающий характер. «Значительная часть этих мероприятий дублирует ранее предусмотренные в государственных программах и в предыдущих национальных проектах, которые к прорыву, как вы знаете, не привели», — пояснила она.

Кроме того, часть итоговых показателей появляются с опозданием, что «несет серьезные риски неуправляемости, искажения отчетных данных, а также формального подведения итогов при отсутствии социально-экономического эффекта».

«На сегодняшний день мы можем однозначно сказать, что есть серьезные трудности в реализации национальных проектов», — добавила Чистова. Кроме того, по ее мнению, для достижения высоких темпов роста экономики необходим более широкий спектр мероприятий, предусмотренных в паспортах.

«Антон Германович (вице-премьер — министр финансов РФ Силуанов. — Прим. ред.) сказал, что планы по реализации наццелей правительством утверждены. Мы такого плана еще не видели, он не стал достоянием гласности, поэтому судить о том, реализованы ли в нем все возможности достижения национальных целей, мы не можем», — сказала аудитор.

Чистова отметила, что на сегодняшний день Счетная палата провела мониторинг пяти национальных проектов — это «Демография», «Здравоохранение», «Доступное жилье», «Малое предпринимательство» и «Цифровая экономика». Мониторинг реализации остальных нацпроектов будет продолжен в сентябре.