Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира до 2024 года. Соответствующее положение содержится в едином плане по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года. Документ опубликован на сайте правительства.

Как отмечается в плане, сейчас Россия находится на шестом месте по объему ВВП по паритету покупательной способности. В 2017 году отставание от Германии, которая находится на пятом месте, составило 4,4%.

По прогнозам правительства, выход России на темп роста ВВП выше 3% позволит сокращать отрыв от Германии и сохранять положительный отрыв от Индонезии, которая занимает седьмую позицию.

Для ускорения темпов роста российской экономики предполагается увеличить объем инвестиций в основной капитал до 25% ВВП, увеличить производительность труда, повысить уровень добавленной стоимости, создающейся в РФ, и нарастить несырьевой экспорт, а также повысить экономическую активность населения и увеличить число занятых.

В итоге рост ВВП в 2020 году должен ускориться до 2% против 1,3% в 2019-м. При этом с 2021 года экономика начнет расти темпами выше 3%: в 2021 году — 3,1%, в 2022-м — 3,2% и в 2023—2024 годах — 3,3%. Несырьевой неэнергетический экспорт должен достичь 230 млрд долларов в 2019 году и постепенно увеличиться до 350 млрд долларов в 2024-м.